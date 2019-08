Palermo: controlli antidroga Gdf, denunce e sequestri

Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo ha disposto il rafforzamento dell’attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti lungo le principali arterie stradali nell’ambito dei servizi per il controllo economico del territorio. In questo contesto, le Fiamme Gialle di Carini hanno eseguito diversi controlli a mezzi e persone nei pressi dello svincolo autostradale della A29 uscita Capaci/Isola delle Femmine, procedendo al sequestro di: 1,2 grammi di cocaina e 4,3 grammi di hashish nei confronti di D.V., palermitano, denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Palermo per spaccio; complessivamente 3,2 grammi di hashish, detenuti, per uso personale, da quattro giovani, fermati in quattro distinti controlli, i quali sono stati segnalati alla Prefettura di Palermo per i provvedimenti amministrativi del caso.