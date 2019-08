Migranti: Cgil, per vera discontinuità abrogare decreto sicurezza

Roma, 30 set. (AdnKronos) - “Le immagini del trasbordo dei 64 profughi, donne, bambini e ammalati, recuperati da un gommone alla deriva e messi in salvo dalla nave Mare Jonio, siano il monito per una vera discontinuità con le politiche finora messe in campo in tema di immigrazione”. Lo afferma il segretario confederale della Cgil, Giuseppe Massafra, in una nota.

Per il dirigente sindacale “il decreto sicurezza è una legge contro i poveri, contro i più vulnerabili, contro l’essere umano nella sua accezione valoriale. Una legge emanata con l’unico scopo di alimentare una narrazione xenofoba utile solo a distogliere l’attenzione dai veri problemi del Paese. Una legge - aggiunge - che è servita da propaganda per costruire consenso, trasformando il disagio in paura e poi la paura in odio”.