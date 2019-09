Governo: Conte 'io M5S? inappropriato', ma su social in video festa 5 Stelle per voto 2018

Roma, 1 set. (AdnKronos) - "Definirmi dei Cinquestelle mi sembra una formula inappropriata", ha detto stamattina Giuseppe Conte intervistato alla festa del Fatto Quotidiano. "Non sono iscritto al Movimento 5 stelle, non partecipo alle riunioni del Gruppo dirigente politico, non ho mai incontrato i Gruppi parlamentari", ha argomentato il premier incaricato marcando la sua "vicinanza" al Movimento e a Luigi Di Maio, ma non una sua appartenenza organica al M5S.

Tuttavia sui social sta imperversando un video del festeggiamento dei vertici M5S, con Di Maio in primo piano, durante lo spoglio delle elezioni 2018 per l'ottimo risultato dei 5 Stelle. Video in cui tra i dirigenti esultanti si vede anche Conte.