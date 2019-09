Migranti: sindaco Pozzallo telefona a comandante 'Eleonore', 'Situazione complicata'

Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ha telefonato al comandante della nave 'Eleonore' che sta facendo rotta verso Pozzallo dopo avere forzato il divieto di ingresso in acque territoriali. "Ho telefonato al comandante della nave Claus Petere Reisch - dice il sindaco all'Andkronos - e mi ha detto che la situazione a bordo è complicata. Anche se ha specificato che non le condizioni sanitarie a bordo non sono drammatiche".

"Mi ha detto che ha deciso di forare il blocco - spiega - perché questa notte c'è stata una forte tempesta e molti naufraghi non hanno modo di potere stare sotto coperta. Altri soffrono il mal di mare e stanno molto male". L'arrivo a Pozzallo è previsto per le 11.30 circa.