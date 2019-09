Egitto: Bagheria, a Palazzo Butera striscione per Giulio Regeni

Palermo, 3 set. (AdnKronos) - Esposto a Palazzo Butera di Bagheria (Palermo) lo striscione 'Verità per Giulio Regeni'. Dopo che la Giunta di Filippo Tripoli ha deciso di aderire alla campagna “Verità per Giulio Regeni”, il gruppo aderente ad Amnesty international Bagheria, in compagnia del sindaco Filippo Tripoli e dell'assessore alla Cultura e Legalità Daniele Vella che ha promosso l'iniziativa e del gruppo Movimento senza potere, hanno esposto lo striscione "Verità per Giulio Regeni" dalla facciata di Palazzo Butera. Amnesty International è attiva sul territorio bagherese da più di 6 anni, sostenendo la difesa dei diritti umani e occupandosi di casi come quello di Giulio Regeni.

Ucciso in Egitto, tra gennaio e febbraio del 2016, Giulio era un giovane dottorando italiano dell’Università di Cambridge, rapito il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir. venne ritrovato, con evidenti segni di tortura, senza vita il 3 febbraio. "È importante continuare a tenere alta l'attenzione e chiedere la verità lottando affinché venga fatta giustizia per Giulio. Per questo ringraziamo il Comune di Bagheria che ha voluto aderire alla campagna "Verità per Giulio Regeni" , appoggiando così il nostro lavoro", dichiara Marta Tomasello, responsabile del gruppo.

“Abbiamo deciso di appoggiare la campagna di Amnesty per sottolineare con forza la condanna della tortura e non dimenticare l’assassinio di Regeni, ringraziamo l'associazione Amnesty international Bagheria che ha promosso la campagna, e il Movimento senza potere che ha pungolato l'amministrazione ad aderire alla campagna – sottolinea il vice sindaco Daniele Vella – rinnoviamo il nostro impegno a favore della ricerca, della verità e della trasparenza, in tutte quelle situazioni in cui questi principi vengono a mancare".