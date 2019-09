Mafia: Candiani, 'oggi gira in giacca e cravatta, non è riconoscibile'

Plermo, 3 set. (AdnKronos) - "Oggi la mafia continua ad esistere, soprattutto è una mafia che gira in giacca e cravatta, non si presenta in maniera riconoscibile". E' la denuncia del sottosegretario all'Interno Stefano Candiani, a Palermo per la commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. "E' diventato molto sofisticato oggi il rapporto anche tra la mafia e la finanza, la mafia e l'economia", dice all'Adnkronos. E aggiunge: "C'è un livello di sottomissione che esiste purtroppo in molti paesi e per i quali bisogna lavorare prima che ci sia la sottomissione".