Titoli Stato: Btp aggiorna minimi storici, rendimento sotto 0,90%

Milano, 3 set. (AdnKronos) - Si respira ottimismo sul mercato obbligazionario dei Titoli di Stato, in attesa degli sviluppi sulla crisi di Governo. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi, dopo un avvio in modesto calo a 165 punti, scende ancora e a metà giornata si attesta sui 160-161 punti base. Il rendimento del decennale aggiorna i minimi storici, scendendo allo 0,89% per poi risalire allo 0,90%.