Governo: stretta finale su squadra, Franceschini verso Difesa, Di Maio agli Esteri/Adnkronos

Roma, 3 set. (AdnKronos) - Stretta finale sulla squadra di governo. Con il 'plebiscito' di Rousseau al nuovo esecutivo, il timing si fa serrato sulla composizione della lista che il premier incaricato Giuseppe Conte potrebbe portare forse già domani in mattinata al Quirinale. Un puzzle su cui i lavori sono in corso e potrebbero continuare fino a tarda notte ma, a quanto si apprende da fonti parlamentari, al momento sarebbe in ascesa l'ipotesi di Dario Franceschini alla Difesa e Luigi Di Maio agli Esteri. Due ministeri di peso per le due personalità che saranno rispettivamente capodelegazione di Pd e del Movimento 5 Stelle.

Mentre non sarebbe ancora sciolto il nodo sulla casella di sottosegretario alla presidenza. Il premier Conte avrebbe in mente Roberto Chieppa, attuale segretario generale della presidenza del Consiglio. Ma sulla questione, si fa sapere da fonti parlamentari, ci sarebbe una dialettica in corso.

Intanto, dato per certo nella squadra di governo, Andrea Orlando ha fatto un passo indietro oggi pomeriggio. "La nostra richiesta di discontinuità implica la necessità di una forte innovazione anche nella nostra compagine". Resterà al partito come vicesegretario unico se, come sembra probabile, Paola De Micheli avrà un incarico di governo come titolare dello Sviluppo Economico (ma circola anche il 5 Stelle, Stefano Buffagni) o, secondo i rumors di giornate, delle Infrastrutture.