Governo: stretta finale su squadra, Franceschini verso Difesa, Di Maio agli Esteri/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Le ultime due (la Ascani per la Cultura, Bellanova per il Lavoro) con più probabilità di entrare vista la volontà del Pd, confermata anche oggi via twitter da De Micheli, di parità di genere nella delegazione dem.

Mentre Orlando nel suo annuncio oggi del passo indietro ha esplicitato anche un'altra caratteristica che i dem vorrebbero dare alla loro delegazione: la discontinuità. Un messaggio, forse, anche per le correnti e i capocorrenti dem che aspirerebbero a un ruolo nel nuovo governo.

Orlando, dal canto suo, se Graziano Delrio sarà al governo, potrebbe sostituire l'attuale capogruppo a Montecitorio. "Delrio al governo? Non so. Io di certo resto al Senato", diceva oggi pomeriggio il presidente dei senatori dem, Andrea Marcucci. Quanto alla delegazione M5S continua a circolare il nome di Nicola Morra all'istruzione e le conferme di Alfonso Bonafede alla Giustizia e Riccardo Fraccaro ai Rapporti con il Parlamento. Gira con insistenza il nome di Federico D'Incà per gli Affari regionali.