Lega: nel mirino dei pm flussi di denaro, bonifici e vendite di case (2)

(AdnKronos) - Strategica viene ritenuta l'associazione 'Conoscere Eurasia'. Nel dossier viene anche citato l'avvocato Andrea Mascetti componente del board di Banca Intesa Russia che viene menzionato nel corso della riunione. In questo intreccio spiccano le 'segnalazioni' relative alla Rosneft Oil Company che, come evidenziano gli investigatori, "è controparte delle negoziazioni italo-russe durante l'incontro".

Rosneft "viene menzionata - nel report delle Fiamme Gialle - per l'operatività anomala riconducibile a Galina Lazareva, moglie del direttore finanziario Petr Ivanovich Lazarev. La donna è una libera professionista nel settore della compravendita immobiliare e riceve: da novembre 2016 ad agosto 2017 9 milioni di euro provenienti dalla Russia, in particolare 3 milioni di euro il 22 settembre 2016 da Banca Intesa Russia tramite bonifico disposto dal marito con causale 'regalo'; bonifico per circa 3 milioni pervenuto sul conto corrente in dollari Usa giustificato come controvalore di dividendi percepiti in quanto socia della Winkler Limited con sede a Gibilterra; a novembre 2017 e gennaio 2018 ulteriori 5,4 milioni di euro di cui parte del coniuge Lazarev, giustificati quali saldo finanziario di una vendita di un immobile in Finlandia".

A fronte della provvista "sono stati emessi assegni circolari per 1,2 milioni di euro finalizzati all'acquisto di immobili; a maggio 2018 oltre 3 milioni e mezzo di euro da un conto russo per vendite immobiliari" sulle quali sono in corso ulteriori verifiche. Sulle segnalazioni sospette, costruite sulla base delle segnalazioni ricevute dall'ufficio informazioni finanziarie di Banca d'Italia, indaga la procura di Milano.