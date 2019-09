Governo: De Micheli, da commissario terremoto alle Infrastrutture

Roma, 4 set. (AdnKronos) - Paola De Micheli arriva alla politica nazionale con Pier Luigi Bersani segretario del Pd che la chiama a far parte del dipartimento Economia dem con il ruolo di responsabile nazionale delle Piccole e Medie Imprese. Nata a Piacenza nel 1973, sposata, De Micheli è la nuova titolare delle Infrastrutture e per la prima volta ricopre l'incarico di ministro. E' stata assessore alle Risorse umane nella sua città (dal 2007 al 2010) ed è in Parlamento dal 2008.

Dopo aver affrontato le primarie per i parlamentari del Pd del 30 gennaio 2012, è stata rieletta alla Camera nel 2013 e nominata vice capogruppo a Montecitorio. Dal 31 ottobre 2014 è sottosegretario di Stato al Mef e nel settembre 2017 viene annunciata la sua successione a Vasco Errani quale commissario straordinario alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia del 2016.

Per quanto riguarda la geografia interna Pd, De Micheli ha fatto parte della componente 'Sinistra è cambiamento' ed è stata anche membro del consiglio direttivo di TrecentoSessanta, l'associazione fondata nel 2007 da Enrico Letta. Nel 2018 viene rieletta deputata. Il 17 aprile 2019 è nominata dal nuovo segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, vicesegretaria del partito insieme ad Andrea Orlando.