Governo: Bonafede resta a via Arenula, bis da ministro della Giustizia (2)

(AdnKronos) - Appena eletto, Bonafede scrive e deposita la proposta di legge per l'introduzione della class action in Italia, applicabile come strumento generale per tutti i cittadini e le imprese e non solo per i consumatori, pdl approvata dalla Camera sostanzialmente all'unanimità. Nel 2013 è primo firmatario della proposta di legge sul cosiddetto 'divorzio breve', poi confluita nella legge approvata dal Parlamento nel 2015.

All'interno del Movimento, Bonafede diventa uno degli uomini più fidati di Luigi Di Maio quando comincia l'ascesa del giovane di Pomigliano d'Arco alla leadership dei 5 Stelle. Nel 2016 è Di Maio, all'epoca responsabile degli Enti locali del M5S, a volerlo nel gruppo di coordinamento e supporto dei Comuni governati dal M5S, composto, oltre che dallo stesso Di Maio e Bonafede , da Riccardo Fraccaro e Giancarlo Cancelleri.

Alle politiche del 2018, Bonafede viene rieletto e presentato da Di Maio come ministro della Giustizia dell'eventuale governo 5 stelle. Carica che ottiene quando nasce l'esecutivo con la Lega. Dal ministero di via Arenula si fa promotore della cosiddetta legge 'spazzacorrotti', mentre resta al palo la riforma della giustizia più complessiva, bloccata nell'ultimo Consiglio dei ministri prima della crisi di governo.