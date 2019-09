Governo: Pd Sicilia, 'nomina Provenzano segnale attenzione verso Sud'

Salvini "È un arrivederci, non è un addio"

(Agenzia Vista) Roma, 04 settembre 2019 Salvini "È un arrivederci, non è un addio" "È un arrivederci, non è un addio". Così Matteo Salvini, intervenuto in diretta sulla sua pagina Facebook. /courtesy Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev