Governo: Carfagna, 'ingredienti vecchia sinistra, nessuna svolta'

Roma, 4 set. (AdnKronos) - "Il nuovo governo serve in tavola gli ingredienti della vecchia sinistra: un benecomunismo dilagante a spese di chi vuole investire, fare impresa e produrre ricchezza nel nostro Paese. Stando al programma, M5S e Pd si apprestano a fare nuovi debiti per misure assistenziali". Lo scrive Mara Carfagna su twitter.

"Non è chiaro -aggiunge- come il nuovo governo impedirà l’aumento dell’Iva. Carica interamente sulle aziende misure come il salario minimo, non prevede una compensazione dalla riduzione delle tasse sul lavoro (se mai ci sarà). Inoltre non si dice quasi nulla sulla riforma fiscale. Per il Sud ripropongono le ricette fallimentari dei governi di sinistra".

"Infine, le donne del nuovo governo sono appena il 33% mentre nel Paese sono il 51%, a riprova che non c’è nessuna svolta nel programma e neppure nella composizione di questo esecutivo", conclude.