Governo: Zingaretti, 'può durare e fare bene, ma stop liti'**

Meloni: "No a oscena spartizione delle poltrone lunedì in piazza Montecitorio contro Governo M5s Pd"

(Agenzia Vista) Roma, 04 settembre 2019 Meloni: "No a oscena spartizione delle poltrone lunedì in piazza Montecitorio contro Governo M5s Pd" La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, annuncia la manifestazione contro il neo governo M5s-Pd che si terrà in piazza Montecitorio alle 11.00 in occasione della fiducia alla Camera dei deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev