Lucano: Cuffaro, 'felice per ex sindaco, ora potrà riabbracciare padre, io non ho potuto'

Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "Lo sto apprendendo da lei. Sono davvero contento per Mimmo Lucano. Sono contento perché ora potrà riabbracciare il suo anziano padre e suo padre lo potrà riaccarezzare. Mi spiace molto non averlo potuto fare io...". Lo ha detto all'Adnkronos Salvatore Cuffaro, l'ex Governatore della Sicilia, commentando la decisione dle Tribunale di Locri di revocare il divieto di dimora per l'ex sindaco di Riace. "Credo che dare e ricevere l'affetto di un padre o di una madre - aggiunge Cuffaro - sia una della cose più belle e credo sia giusto che ci sia stata la sensibilità giudiziaria di revocare questo divieto e consentire a un figlio di potere abbracciare il padre".

Poi, parlando del provvedimento arr5ivato proprio nel giorno in cui giura il nuovo governo, Cuffaro allarga le braccia e dice: "Conoscendo le procedure giudiziarie credo sia una coincidenza il tempo, per come conosco la giustizia non posso pensare che lo abbiano deciso stamattina. Poi, non so. Magari avrà influito...".