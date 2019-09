Governo: Miccichè (Fi), 'su Bellanova giudizio sospeso, vedremo come opererà'

Palermo, 6 set. (AdnKronos) - "Ministri plurilaureati sono stati capaci di massacrare il Paese, ma forse la terza media non è proprio il miglior biglietto da visita per un incarico di così grande responsabilità. Berlusconi mi fece attendere ben quattro legislature prima di concedermi quell’onore - avevo in mano solo un diploma". Così Gianfranco Miccichè, presidente dell'Ars e coordinatore Fi in Sicilia. "Però credo che la lunga esperienza nella lotta alla piaga del caporalato al fianco degli agricoltori e la brillante carriera nei sindacati - quella conoscenza vera, pratica, del paese reale - possano essere un prezioso valore aggiunto - aggiunge -Giudizio sospeso, vedremo come opererà Teresa Bellanova".