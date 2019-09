Lampedusa: sindaco, 'Regione proroghi collegamenti aliscafi fino a ottobre'

Palermo, 6 set. (AdnKronos) - "Ho scritto all'assessorato alle Infrastrutture e Mobilita per chiedere che il collegamento in aliscafo nelle tratte Lampedusa-Linosa-Porto Empedocle, previsto fino al 30 settembre, venga prorogato fino al 31 ottobre. La stagione turistica sulle Isole Pelagie andrà avanti ancora per le prossime settimane, garantire il collegamento in aliscafo agevolerebbe turisti e residenti". Così, il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello.