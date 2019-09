Migranti: Orfini, 'Nuovo governo revochi divieto ingresso Alan Kurdi'

Palermo, 7 set. (AdnKronos) - "La #AlanKurdi è ancora in mezzo al mare, con 13 naufraghi a bordo. Ieri per la disperazione uno di loro ha tentato il suicidio. L'ho chiesto ieri e lo ribadisco oggi: il nuovo governo revochi il divieto di ingresso in porto. #discontinuità significa via le politiche di Salvini". Così, Matteo Orfini (Pd), su Twitter.