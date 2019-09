Lega: Fitto, 'Odg intervenga su giornalista contro Salvini'

Roma, 7 set. (AdnKronos) - “Rimango sempre sconcertato quando in politica gli avversari usano le armi dell’insulto, dell’offesa, della minaccia, ma il post su Facebook di un caporedattore di Rai Radio 1 contro Matteo Salvini mi ha disgustato. Auspicare il suicidio del leader della Lega e tirare in ballo la figlia è davvero quanto più di scorretto e indecente abbia mai letto, aggravato dal fatto che chi pubblicamente fa certe dichiarazioni non è un avversario politico, ma un giornalista che dovrebbe deontologicamente avere il compito di non creare un clima di odio. Ma quel che è peggio è che si tratta di un giornalista pubblico pagato dagli italiani. Io davvero trovo questo inaccettabile". Lo afferma Raffaele Fitto, copresidente del Gruppo Ecr-Fratelli d'Italia al Parlamento europeo.

“Solidarietà a Matteo -aggiunge- e mi auguro che l'Ordine dei giornalisti censuri questo comportamento”.