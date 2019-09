Puglia: Mantovano, 'no mia candidatura, stop a voci'

Roma, 7 set. (AdnKronos) - "Confermando quanto già dichiarato due mesi fa, invito a non dare seguito a questo fastidioso coinvolgimento, che avviene alle mie spalle, a proposito di una mia candidatura alla presidenza della Regione Puglia". Lo sottolinea Alfredo Mantovano, interpellato dall'Adnkronos, circa le indiscrezioni giornalistiche che lo indicano come possibile candidato del centrodestra alle prossime elezioni in Puglia.