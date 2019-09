Trapani: nasconde cocaina nel muro della sua villetta, arrestato

Palermo, 9 set. (AdnKronos) - Cinquantacinque grammi di cocaina purissima nascosti in una crepa del muro di cinta della sua villetta a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Mario Genna, 67 anni, un tempo latitante e con precedenti per traffico di sostanze stupefacenti, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Gli agenti, appostati all'esterno della sua casa, lo hanno 'beccato' mentre estraeva dalla crepa del muro un involucro di plastica nero con dento la cocaina.

In casa invece gli agenti hanno trovato 3.200 euro in banconote da 50 e da 20, diversi cellulari, altri apparati elettronici e tutto l’occorrente per il confezionamento della droga. La vendita della cocaina avrebbe fruttato circa 10mila euro. Genna si trova adesso nel carcere di Trapani.