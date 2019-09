Pausa pranzo digitale traina digitalizzazione sistema Paese

Roma, 9 set. (AdnKronos) - Stefania Rausa, Direttore Marketing di Edenred Italia, ha partecipato a DigithON per incontrare il mondo delle start up e ricercare, creare ed esplorare nuovi modelli di business tramite investimenti o partnership con le realtà più innovative nel panorama dell’innovazione italiana. Focus dell’intervento è la pausa pranzo digitale, un vero e proprio traino alla digitalizzazione del Paese.

Secondo dati dell’Osservatorio dei Pagamenti Digitali del Politecnico, infatti, il buono pasto elettronico ha le potenzialità per trainare la dematerializzazione dei pagamenti in Italia: chi pranza con il Ticket Restaurant® effettua circa 210 transazioni elettroniche all’anno: il quadruplo rispetto a quelle con carta di credito. La spinta sulla digitalizzazione è importante anche nell’ottica di supportare il mondo degli esercenti e sostenere lo sviluppo dello scenario alimentare del futuro, per favorire la lotta allo spreco alimentare.

Sul fronte degli esercenti, ben il 95% dei gestori di locali commerciali sono convinti che le tecnologie digitali aumentino e migliorino le capacità della propria attività, che ricevono anche sostegno da Edenred con iniziative volte a rispondere all’evoluzione della tecnologia e del mercato, quale ad esempio l’Università della Pausa Pranzo. Altro tema importante è la lotta allo spreco alimentare, che grazie all’utilizzo della tecnologia può essere ridotto per far dialogare velocemente consumatori ed esercenti nel recupero di cibo, che altrimenti finirebbe nella spazzatura. Tutto questo è possibile grazie al DNA fortemente innovativo di Edenred, che fornisce al mondo del lavoro soluzioni full mobile e digital per favorire il benessere del capitale umano aziendale.