Migranti: altri tre naufraghi evacuati da Alan Kurdi, a bordo ne restano 5

Palermo, 9 set. (AdnKronos) - Altri tre naufraghi a bordo della Alan Kurdi sono stati evacuati per motivi sanitari. Restano a bordo solo in cinque dei 13 soccorsi in mare. Come spiega la ong Sea eye su Twitter: "Nella notte tre giovani ospiti sono stati evacuati. Malta sembra aspettare che le persone siano in condizioni critiche". "Restano in cinque, e capiscono questa situazione così poco quanto noi", dice Sea eye.