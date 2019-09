Enel: domani a Udine tappa per l'Energia Tour (2)

(AdnKronos) - Enel Energia Tour è un viaggio alla scoperta delle eccellenze del Belpaese, che si svolge a bordo di un truck appositamente allestito per diventare uno spazio vivo, progettato per coinvolgere e accogliere coloro che partecipano all’evento. Il truck è un “piccolo mondo” in cui spazi, contenuti, relazioni con il pubblico sono disegnati per essere stimolanti, aperti e accoglienti, per creare un momento di socializzazione e portare in scena l’orgoglio dei piccoli centri italiani.

“Da sempre - sottolinea Nicola Lanzetta, Responsabile Mercato di Enel Energia - sosteniamo iniziative che promuovono le eccellenze e i valori del territorio e creano un contatto diretto con le comunità locali e lo testimonia anche la presenza capillare dei nostri negozi nei comuni italiani Questo tour è un concept innovativo che coinvolge i cittadini ma anche il mondo dei social, che racconteranno in diretta storie, attività e caratteristiche di 50 località italiane, con l’obiettivo di emozionare e condividere. Durante gli eventi i nostri negozi accoglieranno il pubblico per partecipare attivamente alle attività e vivere nuove esperienze”.