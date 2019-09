Mafia: teste poliziotta, 'mai visto Scarantino con documenti o verbali'

Caltanissetta, 9 set. (AdnKronos) - "Non ho mai visto Vincenzo Scarantino in possesso di documentazione o con verbali di interrogatorio". Lo ha detto Margherita Giunta, sovrintendente della polizia di Stato, nel corso della sua deposizione nel processo sul depistaggio sulla strage di via d'Amelio, in corso a Caltanissetta. All'epoca la poliziotta prestava servizio alla Squadra mobile di Palermo e per un periodo era stata assegnata a Imperia, con altre colleghe donne, per occuparsi della gestione dell'ex pentito: "Mi occupavo dei figli di Scarantino", ha detto la poliziotta ce oggi presta servizio allo Sco di Roma.