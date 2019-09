Governo: Donazzan, (FdI), 'a Roma la voce del Veneto che lavora'

Venezia, 9 set. (AdnKronos) - Presente stamane a Roma alla manifestazione promossa da Fratelli d’Italia e Lega contro il governo giallorosso anche Elena Donazzan, Assessore Regionale al Lavoro del Veneto e Responsabile Nazionale del Dipartimento Lavoro e Crisi Aziendali di Fratelli d’Italia, partita dalla sua Vicenza alle tre di questa mattina con un pullman di amministratori e militanti vicini all’esponente politico Veneto.

Dopo Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Giovanni Toti e alcuni Deputati di Fratelli d’Italia, è intervenuta dal palco della manifestazione in Piazza Montecitorio anche l’Assessore regionale Donazzan, che commenta: “Oggi ho visto a Roma piazze piene di gente normale, bambini con i loro genitori, professionisti che per un giorno hanno deciso di non dedicarsi alla propria attività e di protestare, tantissimi amministratori provenienti da tutta Italia per dire, con Giorgia Meloni, che questo è il governo dei ‘ladri della democrazia’. Hanno infatti ‘rubato’ il consenso che gli italiani hanno dato a messaggi sovranisti legati all’interesse e alla sicurezza degli italiani, soprattutto nei confronti dell’Europa, e si sono asserragliati nel palazzo ignorando quel voto e facendo il perfetto opposto“.