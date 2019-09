Agcom: vertici in scadenza, in pole dem Giacomelli**

Roma, 9 set. (AdnKronos) - Tra i primi dossier sul tavolo del Conte 2 c'è il rinnovo dei vertici di Agcom, Privacy e Autorità Anticorruzione dopo l'annuncio delle dimissioni di Raffaele Cantone. Per quanto riguarda l'Autorità garante delle comunicazioni, fin ora guidata da Angelo Maria Cardini, l'ente si trova già in regime di prorogatio fino al 26 settembre. A quanto apprende l'Adnkronos, per il nuovo vertice di Agcom sarebbe in pole il dem Antonello Giacomelli, già sottosegretario al Mise con delega alle comunicazioni nei governi Renzi e Gentiloni.