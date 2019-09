F1: numeri da record per il Gran Premio d'Italia

Milano, 9 set. (AdnKronos) - E’ stato presentato oggi a Monza, nella sede del palazzo municipale, il bilancio della tre giorni del Gran Premio d’Italia. Presenti, oltre al sindaco Dario Allevi e gli assessori Andrea Arbizzoni, Massimiliano Longo e Federico Arena, il prefetto Patrizia Palmisani, il questore Michele Davide Sinigaglia, il comandante dei carabinieri Simone Pacioni, il comandante della guardia di finanza Aldo Noceti, il comandante dei vigili del fuoco Claudio Giacalone e il comandante della polizia locale Pietro Curcio. Al tavolo anche il presidente di Sias Giuseppe Redaelli e il presidente di Aci Milano Geronimo La Russa.

"La Ferrari sul gradino più alto del podio e i numeri da record di questa 90esima edizione fanno del Gran Premio 2019 uno di quelli da ricordare – commenta il sindaco Allevi – E’ inutile: Uno spettacolo così ce l’abbiamo solo noi qui a Monza, anche grazie al tempio della velocità che ci rende famosi in tutto il mondo!". All’ingresso si sono registrate code anche a causa della pioggia. Le operazioni di deflusso degli spettatori sono state smaltite dopo le 19 senza particolari disagi se non qualche coda alla stazione ferroviaria in attesa dei treni speciali. Ha funzionato il piano straordinario della mobilità predisposto da Monza Mobilità in collaborazione con gli uffici del Comune. I cinque maxi parcheggi hanno accolto circa 9500 veicoli mentre molti tifosi hanno scelto di raggiungere l’Autodromo con i mezzi pubblici. In particolare, dal venerdì alla domenica, le linee di navette speciali predisposte in città hanno avuto 40mila passeggeri, di cui 22mila solo sulla linea nera, il collegamento diretto da e per la stazione ferroviaria.