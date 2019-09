Governo: Fornaro, 'rotto muro Pd-M5S, ora costruire progetto'

Roma, 9 set. (AdnKronos) - "Da parte nostra un comportamento lineare e coerente nel rispetto dell'idea che si dovesse abbattere il muro della incomunicabilità tra Pd e M5S. Un'idea che viene da lontano, dagli 8 punti di Bersani nel 2013". Lo ha detto Federico Fornaro, capogruppo Leu, nelle dichiarazioni di voto alla Camera.

"La rottura del muro di incomunicabilità tra Pd e M5S è una condizione necessaria ma non sufficiente. Noi dobbiamo costruire un progetto, un progetto che parli al Paese", ha sottolineato.

"Abbiamo detto sin dall'inizio che non eravamo disponibili ad accordicchi, ma ad un governo di svolta. Per noi significa lotta alla precarietà, difesa diritti lavoratori, green new deal, difesa diritto universalistico alla cura. Sui migranti nel programma si dice che i dl sicurezza vanno rivisti a partire dai rilievi del Colle. Secondo noi di lì è giusto partire uscendo da una logica emergenziale" e recuperando una parola che "non è stata mai usata in questi mesi: umanità", ha ricordato Fornaro.