Governo: D'Uva, 'tanti punti cari a M5S, quota 100 e reddito non si toccano'

Roma, 9 set. (AdnKronos) - "Nel suo intervento presidente ci sono tanti punti cari al Movimento 5 Stelle. C'è il tema dell'ambiente. C'è il tema della famiglia con l'assegno unico per i figli e gli asili nido gratuiti. C'è il tema del lavoro con l'abbassamento del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori. A proposito di pensioni: quota 100 era un punto del programma dei 5 Stelle e non si tocca e non si tocca nemmeno il reddito di cittadinanza". Lo ha detto il capogruppo M5S, Francesco D'Uva, nelle dichiarazioni di voto alla Camera.