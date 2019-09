Governo: a fiducia Camera mancano 2 voti Pd e 7 M5S

Roma, 9 set. (AdnKronos) - Mancano in tutto 9 voti ai 343 sì della maggioranza nel voto di fiducia stasera al Conte 2 a Montecitorio. Non hanno partecipato al voto due deputati dem: Pizzetti e Portas. Mentre nei 5 Stelle, 4 parlamentari erano in missione (Businarolo, Dieni, Marzana e Leda Volpi) e altri 3 (Maniero) De Toma e Scagliusi) non hanno partecipato al voto. Adesione al 100% del gruppo di Leu: 14 sì su 14 componenti. I 3 astenuti sono deputati delle minoranze linguistiche.