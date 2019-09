Cambiamo: Gagliardi, 'modello Toti in Liguria può essere esempio nazionale'

Roma, 10 set. (AdnKronos) - Non una scelta "contro Forza Italia", ma in continuità "con un progetto che mi ha visto partecipe sin dalla sua fase embrionale". Manuela Gagliardi, interpellata dall'Adnkronos, motiva così la sua decisione di lasciare il Gruppo di Fi alla Camera per aderire a Cambiamo di Giovanni Toti.

"La mia esperienza -spiega- nasce con lui, quando fui candidata al Comune di La Spezia con la sua lista arancione anche se insieme al simbolo di Forza Italia. Sono stata sua sostenitrice quando si è presentato candidato alla presidenza della Regione Liguria e il modo con cui ha governato in questi anni è un esempio di buona amministrazione e di un rapporto di piena collaborazione e lealtà con gli alleati di centrodestra".

"E questo anche quando a livello di governo centrale le scelte di Forza Italia, Lega e centristi non erano le stesse. Un modello quindi che può essere esportato a livello nazionale quando il centrodestra avrà la possibilità di governare".