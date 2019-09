Venezia: tunisino arrestato dalla Polizia poche ore dopo scarcerazione

Governo, De Falco: Conte dimostri serietà e discontinuità

Roma, 10 set. (askanews) - "Presidente, alcuni mesi fa lei chiese ai senatori del M5s il coraggio per esprimere la propria coscienza liberamente, ora chiedo a lei, presidente Conte, dallo stesso banco, di trovare coraggio e dimostrare serietà e discontinuità". Lo ha detto il senatore Gregorio De Falco, ex M5s ora nel gruppo Misto, parlando in aula al Senato senza chiarire se voterà la fiducia al ...