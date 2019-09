Venezia: più iscritti negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia (2)

(AdnKronos) - Per il capitolo personale l'assessore Romor ha ricordato che, dopo la stabilizzazione di 60 maestre precarie nell'anno scolastico 2017-2018, l'Amministrazione ha bandito quest'anno un concorso per selezionare 28 nuove maestre (19 per i nidi, 9 per la scuola d'infanzia). "Concorsi molto attesi - ha evidenziato - visto che non ne venivano banditi dal 2004 per quanto riguarda le scuole d'infanzia e dal 2010 per i nidi".

L'assessore Romor ha poi completato la panoramica sulle iscrizioni fornendo alcuni dati riguardanti i bambini che, non essendo stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie per legge, non potranno frequentare le scuole comunali. "Su 2250 bambini iscritti in totale alle scuole gestite dal Comune - ha precisato - sono solo 25 le lettere partite per comunicare alle famiglie l'avvio del procedimento di decadenza dell'iscrizione, poco più dell'1%. Un dato anche questo positivo, il cui merito va in parte anche all'ottimo lavoro di informazione e comunicazione con le famiglie portato avanti dalle maestre e dagli uffici".