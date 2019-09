Palermo: Bonanno (Db), 'M5S in maggioranza? Ribaltone'

Palermo, 10 set. (AdnKronos) - "L’amministrazione comunale, per bocca dell’assessore Catania, finalmente getta la maschera e propone al M5S di entrare a far parte della maggioranza a Sala delle Lapidi. Lo stesso M5S sonoramente bocciato dai cittadini nel 2017, in forte contrapposizione fino a qualche giorno fa con il sindaco Orlando, oggi si trasforma in nuovo alleato. Un vero e proprio ribaltone che porterebbe in maggioranza, e magari anche in giunta, coloro i quali nel 2017 persero le elezioni". Così Domenico Bonanno, componente della direzione regionale di Diventerà Bellissima, commenta l'apertura di credito lanciata dall'assessore all'Ambiente del Comune di Palermo Giusto Catania ai pentastellati.

"Sulla scia di quanto accaduto a Roma, anche Palermo si prepara a dar seguito all’accordo di palazzo che ha dato vita al governo più a sinistra della storia repubblicana - aggiunge - Saranno anni duri per il nostro paese e per la nostra città, il rispetto per la volontà popolare ed un sussulto d’orgoglio, quello che speriamo animi i consiglieri dell’attuale maggioranza. Un’amministrazione giallorossa sarebbe un flagello". "È il momento - conclude - che il centrodestra, allargato al civismo, inizi a gettare le basi per un nuovo cantiere politico che immagini la Palermo del futuro e lavori per la vittoria nel 2022".