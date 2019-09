Governo: Conte, 'in manovra grande sforzo per evitare aumento Iva'

Roma, 10 set. (AdnKronos) - "Non vogliamo che le imprese siano dissuase dal crescere in ragione di una tassazione più pesante. Vogliamo rendere il fisco amico delle imprese oltre che dei cittadini, vogliamo alleggerire la pressione fiscale per far crescere le imprese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella replica al Senato.

"Siamo consapevoli che le risorse" vista "la manovra economica immediata che ci impegnerà a contenere l'aumento dell'Iva, scarseggeranno" e proprio per questo si pensa a un taglio del cuneo fiscale "a totale vantaggio dei lavoratori ma ci auguriamo di poter avere maggiori risorse anche a favore delle imprese".