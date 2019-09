Governo: Conte, 'Salvini fermo a 8 agosto, per sua leadership colpe ad altri'/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - "Se questo era lo schema, il progetto, l'obiettivo, è comprensibile -rivendica il presidente del Consiglio- che tutti coloro che l'hanno ostacolato, pur nel rispetto della Costituzione e con senso di responsabilità, per evitare al Paese una grave, gravissima incertezza economica, siano diventati nemici".

"Gli amici di ieri, gli interpreti del cambiamento diventano non avversari, ma nemici. Assegnare ad altri le proprie colpe -ammonisce il premier- è il più limpido, il più lineare percorso per rimanere deresponsabilizzati a vita, per non confrontarsi con le conseguenze delle proprie decisioni. È un modo certo, per quanto mi riguarda non il migliore, per conservare la propria leadership, per scacciare via gli errori politici".

"D'altra parte errare è umano, succede spesso a tutti, anche in politica: riuscire a dare agli altri la colpa dei propri errori è il modo migliore in politica per conservare la leadership di un partito", incalza.