Governo: Conte, 'su fine vita Parlamento intervenga rapidamente' (2)

(AdnKronos) - "Quello che personalmente posso augurarmi -prosegue Conte- è che il Parlamento trovi il modo e le occasioni per poter approfondire queste tali questioni e lo possa fare rapidamente. Diversamente si arriverebbe a una pronuncia della Corte costituzionale, che -vorrei richiamare l'attenzione di tutti- chiaramente ha un raggio di azione limitato, date le sue competenze. Quindi, sarebbe auspicabile poter trovare un'ampia condivisione, per poter intervenire e legiferare in materia".

"Posso solo raccomandare -come già da osservazioni del Comitato nazionale di bioetica- che su questo tema sarebbe opportuno incentivare il ricorso alle cure palliative; sarebbe importante rafforzare tutte le misure volte ad alleviare la sofferenza dei malati inguaribili e, infine, sarebbe molto importante -conclude Conte- lavorare per rafforzare la formazione bioetica degli operatori sanitari".