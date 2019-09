Centrodestra: Berlusconi, 'mai detto Fdi o altri fuori dalla porta'

Roma, 10 set. (AdnKronos) - "Il presidente Silvio Berlusconi non ha mai pensato, né detto di voler mettere Fratelli d’Italia o qualcun altro 'fuori dalla porta'. Al contrario, nessuno come lui, che ha inventato il centro-destra 25 anni fa, ha lavorato sempre ed anche in questi mesi per includervi i movimenti di destra e per tenerlo unito". E' quanto si legge in un comunicato stampa.