Governo: Anima, dubbi su trasferimento Commercio a Ministero Esteri (2)

(AdnKronos) - La preoccupazione di Anima, continua il suo presidente, è che il trasferimento delle competenze tra i due ministeri "possa comportare una perdita di visione di insieme, sinergie. Preoccupa inoltre il fattore tempo che deriverebbe dal 'passaggio di consegne'. Per tutti questi motivi, chiediamo che venga aperto un tavolo di confronto con il mondo imprenditoriale per valutare gli effetti di tale cambiamento e concertare la soluzione e le tempistiche migliori per le aziende e, quindi, per il sistema Paese".