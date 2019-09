Rifiuti: Arera, entro 2019 primo metodo tariffario nazionale e nuove regole trasparenza (3)

"Io sono l'altro", primo estratto dal nuovo album di Niccolò Fabi

Roma, 11 set. (askanews) - È "Io sono l altro" il primo brano estratto dal nuovo album di inediti di Niccolò Fabi "Tradizione e tradimento" (in uscita per Universal Music), il nono disco in studio da solista del cantautore, che lo ha presentato così: "Esiste un espressione 'In Lak ech' che nella cultura Maya non è solo un saluto ma una visione della vita. Può essere tradotta come 'io sono un ...