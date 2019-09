Sicilia: Musumeci, 'sotto esame contributo Fondazione Sciascia'

Palermo, 11 set. (AdnKronos) - Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha disposto il riesame della documentazione inerente l’erogazione del contributo finanziario per l’anno 2018 (assegnato ai sensi della legge regionale 11/2010 - ex tabella H) alla Fondazione Leonardo Sciascia, con sede legale a Racalmuto.

"La disposizione - si legge in una nota - si è resa necessaria a seguito di un circostanziato esposto e anche alla luce dei ritardi registrati nella trasmissione della documentazione giustificativa richiesta ripetutamente per l’erogazione del finanziamento. In particolare, nonostante i numerosi solleciti da parte dell’assessorato per i Beni culturali, la Fondazione ha omesso di trasmettere gli atti degli organi statutari in ordine al bilancio consuntivo, alle somme corrisposte al personale, ai contratti di lavoro dei singoli dipendenti, nonché al regolare versamento degli oneri previdenziali e fiscali.