Rifiuti: assessore Palermo all'Ars, 'a Bellolampo nessun disastro ambientale'

Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "L’audizione parlamentare è stata positiva poiché abbiamo dimostrato, dettagliatamente, le misure attuate dal Comune di Palermo al fine di superare le criticità presenti nel sito di Bellolampo a seguito dell’esaurimento della sesta vasca". Così l'assessore all'Ambiente del Comune di Palermo Giusto Catania al termine della sua relazione in IV Commissione Ars sulla situazione della discarica di Palermo.

"A Bellolampo non c’è alcun disastro ambientale ma c’è una criticità che stiamo affrontando e risolvendo tempestivamente - ha aggiunto - Abbiamo evidenziato che l’amministrazione comunale sta elaborando un piano per la raccolta differenziata in tutta la città, ancora più necessario alla luce del continuo slittamento della realizzazione della settima vasca. Spiace constatare l’assenza dei rappresentanti di Arpa che, cosi come abbiamo evidenziato nel corso dell’audizione, ha dato una rappresentazione sovra dimensionata della quantità di rifiuti presenti sull’area del Tmb".