Tv: Cracco torna e su Rai2 lancia il format 'Nella mia cucina'

Milano, 12 set. (AdnKronos) - Lo chef Carlo Cracco torna in televisione con un nuovo programma 'Nella mia cucina - Una ricetta con Cracco' che andrà in onda su Rai2 a partire da lunedì 16 settembre alle ore 19.40. L'ex giudice di Masterchef avrà come co-conduttrice la star del web Camilla Boniardi, conosciuta come Camihawke. Le puntate, che saranno in totale 20, andranno in onda dal lunedì al venerdì alle 19.40 e in replica nel pomeriggio alle 16.50. Il sabato pomeriggio dalle ore 14, e per circa 60 minuti, saranno trasmesse le parti migliori delle puntate. Nella conferenza stampa di presentazione del programma che si è svolta a Milano, Antonio Marano, presidente di Rai pubblicità, spiega che la scelta delle fasce orarie di programmazione nasce per "coinvolgere un pubblico con età diverse".

In ciascuna puntata, Cracco accoglierà lo sfidante accompagnato da amici o parenti nella sua cucina che sarà il palcoscenico della gara. Lo chef e il partecipante inizieranno a sfidarsi dandosi le spalle - così da non potere vedere l'operato l'uno dell'altro - per poi arrivare al 'faccia a faccia' finale. Avranno a disposizione stessi strumenti e ingredienti. L'ospite dovrà realizzare delle ricette gourmet mentre i suoi accompagnatori vedranno lo svolgersi della gara dietro le quinte in compagnia di Camihawke.

"Alla fine delle 20 puntate -dice Camihawke - non ci sarà un vincitore assoluto né un premio. L'obiettivo è stato quello di realizzare un programma che potesse dare leggerezza". La web star è alla sua prima esperienza televisiva. "E' stata un'avventura - dice con tanta emozione -che mi ha caricata di una quantità di ansia però il team, gli autori e Carlo sono stati di grande aiuto. Avere accanto una persona come lui è importante perché ti dà un grande supporto".

Cracco abbandonerà i panni del giudice severo vestiti durante la trasmissione Masterchef per vestire quelli del padrone di casa. "Ho accettato con entusiasmo di partecipare a questo progetto - dice Cracco - perché mi permette di essere me stesso e di mostrare il mio lato più autentico. A differenza di Masterchef - continua - qui non importa tanto che tu sia bravo, ma che si sappia ascoltare e se non lo fai ti perdi e combini danni".