Starup: Talent Garden inaugura a Milano campus per il foodtech

Milano, 12 set. (AdnKronos) - Talent Garden inaugura a Milano, quartiere Isola, il primo campus dedicato al foodtech, dove si sono già inserite 30 startup del settore, dalla produzione alla distribuzione, dal packaging al marketing. Il nuovo spazio è all’interno del palazzo della Regione Lombardia: offrirà postazioni di lavoro a 180 professionisti e al suo interno saranno presenti anche due aule per i corsi della scuola di formazione di Talent Garden dedicata al mondo dell’innovazione e del digitale.

Al progetto hanno già aderito importanti partner istituzionali nazionali e locali: sono già attive le partnership con Accenture, Blu1877 (Barilla), Eataly, Electrolux, Future Food Institute, Gambero Rosso, Lavazza, Unilever e VarGroup.

"Nel 2050 sulla terra ci saranno quasi 10 miliardi di persone e lo sviluppo come è stato interpretato fino ad oggi, non è più sostenibile. Per questo, come attori attivi dell’ecosistema di innovazione e del digitale, abbiamo deciso di investire in questa direzione. Sebbene l’Italia sia il terzo ecosistema europeo per investimenti dietro a Uk e Francia, l’Europa rappresenta solo il 9% dei finanziamenti mondiali in ambito foodtech” commenta Davide Dattoli, fondatore e ceo di Talent Garden.