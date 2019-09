Sicilia: 'spese pazze' all'Ars, chiesta condanna per sei ex deputati

Palermo, 12 set. (AdnKronos) - La condanna di sei ex deputati regionali siciliani è stata chiesta oggi dalla Procura di Palermo nell'ambito del processo sulle cosiddette 'spese pazze' all'Assemblea regionale siciliana. I pm, come scrive Live Sicilia, hanno chiesto la condanna per Cataldo Fiorenza (4 anni e 3 mesi), Giulia Adamo (3 anni e 9 mesi), Giovanbattista Bufardeci (3 anni), Rudi Maira (3 anni e 6 mesi), Livio Marrocco (3 anni e 6 mesi), Salvo Pogliese (4 anni e 3 mesi), quest'ultimo sindaco di Catania. Gli ex deputati regionali sono imputati per peculato davanti al collegio presieduto da Fabrizio La Cascia.