Governo: Anci Veneto, buon lavoro ai sottosegretari veneti

Padova, 13 set. (AdnKronos) - La Presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, augura "buon lavoro ad Andrea Martella nominato sottosegretario all’editoria ed ad Achille Variati, sottosegretario al Ministero dell’Interno e Pier Paolo Baretta al Ministero dell’Economia".

“L’Anci Veneto sarà per il Governo, come sempre, un interlocutore serio ed affidabile portando le istanze dei sindaci e dei Comuni all’attenzione dell’Esecutivo cercando di costruire un dialogo costante e sereno nella convinzione che la collaborazione tra istituzioni è aspetto fondamentale della democrazia di un Paese. Siamo certi che i due sottosegretari veneti sapranno ascoltare le esigenze e le voci delle amministrazioni del Veneto supportandoci nelle questioni più rilevanti per le loro materie di riferimento”, spiega.

“Per l’Anci Veneto la nomina di Achille Variati che è stato sindaco di Vicenza e presidente dell’Upi rappresenta un importante segnale di attenzione al territorio ed ai livelli di governo più vicini al cittadino. E sono certa che Achille saprà dimostrare la sua dedizione ed il suo impegno anche in questo nuovo incarico che gli è stato affidato portando con sé la sensibilità per le questioni che riguardano più da vicino i Comuni e le Province”, sottolinea.