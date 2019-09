Teatro: sold out per la prima de 'La Traviata' al Massimo di Palermo

Palermo, 14 set. (AdnKronos) - Sold out ieri sera, al Teatro Massimo di Palermo, alla prima de 'La Traviata'. A debuttare in Sala Grande è stato il giovane direttore d’orchestra palermitano Alberto Maniaci che già aveva avuto modo di dirigere altre volte l’Orchestra del Massimo. In scena fino al 27 settembre 'La Traviata', con la regia di Mario Pontiggia, ripresa da Angelica Dettori, le scene di Antonella Conte e Francesco Zito che ha curato anche i costumi e le luci di Bruno Ciulli, si compone di un cast under 40.

Protagonista applauditissima è stata Ruth Iniesta che cantava per la prima volta nel ruolo di Violetta. Il soprano spagnolo è tornato a Palermo per il suo terzo debutto in un ruolo, dopo il grandissimo successo avuto come Elvira ne I puritani ad aprile 2018 e come Gilda in Rigoletto con la regia di John Turturro a ottobre dell’anno scorso. Applausi anche per Alfredo, il tenore Francesco Castoro, e per il Giorgio Germont del baritono Simone del Savio. Debutto al Teatro Massimo anche per iro Visco, per la prima volta alla guida del Coro della Fondazione dove è arrivato a settembre dall’Accademia di Santa Cecilia di Roma.