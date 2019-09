Lucano: "Fumetto anti-invasione fomenterà l'odio"

Roma, 14 set. (AdnKronos) - Il fumetto anti-invasione che vuole inserirsi nel dibattito dell'immigrazione per contrastare una narrazione "a senso unico" preoccupa non poco l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano. Che, interpellato dall'Adnkronos, afferma: "Mi preoccupa questo genere di pubblicazioni che aiutano a fomentare odio e contrapposizioni. E' pericoloso dare chiavi di lettura che non corrispondono al vero. Non siamo in presenza di un'invasione".

Lucano, ripercorrendo il lavoro di accoglienza a Riace che, al di là dell'inchiesta, gli è valso l'inserimento tra le 50 persone più influenti del mondo su Fortune per modello di accoglienza, dice che "Riace ha avuto una occasione storica" e che, attraverso il lavoro di accoglienza, si è dato vita ad una "coscienza nuova. E dire - osserva - che, all'inizio, tutto è nato quasi per casualità, poi è diventata una strategia perché si tratta di intervenire nei processi sociali".

"Facendo il sindaco - annota ancora Lucano - ho capito che ci sono forti processi di spopolamento e ho capito che era necessario dare accoglienza. Cosa che ci legava all'identità del popolo calabrese. Ma non si parli di invasione, non c'è mai stata invasione".